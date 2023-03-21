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Новости 10:57

В Петербурге подростки обстреляли трамвай на улице Десантников

фото ЗакС политика В Петербурге подростки обстреляли трамвай на улице Десантников

Петербургские правоохранители ищут хулиганов, обстрелявших трамвай на улице Десантников минувшим днём, 20 марта, передаёт 78.ru. По предварительным данным, инцидент произошёл при участии подростков 16-18 лет.

Следуя по маршруту, водитель трамвая неожиданно услышал странный звук и остановился. Выйдя на улицу, он обнаружил разбитое стекло. Кондуктор в этом время заметил убегающего молодого человека, в руках у которого был предмет, напоминающий оружие.

На вид юноше было 16-18 лет. Через некоторое время после побега к нему присоединились два товарища и вместе они направились в сторону Ленинского проспекта.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решая вопрос о возбуждении уголовного дела.


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