Смольный выделит более 10 млн рублей издателям, продвигающим патриотическое воспитание молодёжи

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидий издательским проектам, информирует пресс-служба Смольного во вторник, 21 марта.

Деньги предоставят социально-ориентированным НКО. Средства должны покрыть расходы на производство продукции, непосредственное выполнение работ, а также для обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг при реализации издательских проектов.

Указывается, что субсидии получат издательские проекты, чья деятельность будет направлена на "патриотическое воспитание молодежи". Речь идёт о популяризации исторических событий, игравших важную роль для страны и Петербурга.

"Отбор книг проводится по семи видам изданий и тематическим направлениям, среди которых художественная, детская, научная, и учебная литература", - уточнили в Смольном.

Всего в 2023 году на субсидирование обозначенных выше целей выделено 10 млн 348 тысяч рублей.