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Новости 11:58

Смольный выделит более 10 млн рублей издателям, продвигающим патриотическое воспитание молодёжи

фото ЗакС политика Смольный выделит более 10 млн рублей издателям, продвигающим патриотическое воспитание молодёжи

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидий издательским проектам, информирует пресс-служба Смольного во вторник, 21 марта.

Деньги предоставят социально-ориентированным НКО. Средства должны покрыть расходы на производство продукции, непосредственное выполнение работ, а также для обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг при реализации издательских проектов.

Указывается, что субсидии получат издательские проекты, чья деятельность будет направлена на "патриотическое воспитание молодежи". Речь идёт о популяризации исторических событий, игравших важную роль для страны и Петербурга.

"Отбор книг проводится по семи видам изданий и тематическим направлениям, среди которых художественная, детская, научная, и учебная литература", - уточнили в Смольном.

Всего в 2023 году на субсидирование обозначенных выше целей выделено 10 млн 348 тысяч рублей.


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