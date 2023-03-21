Петербуржец требует через суд разрешить провоз собак-проводников в метро без намордника

Исполнительный директор Северо-Западного центра по подготовке специальных собак "Симаргл" Валерий Крумкач подал иск к правительству Петербурга об оспаривании нормативного правового акта, следует из данных сайта Санкт-Петербургского городского суда. Заинтересованными лицами в деле выступают ГУП "Петербургский метрополитен" и Прокуратура Петербугского метрополитена.

Крумкач рассказал ЗАКС.Ру, что оспаривает подпункт 9 пункта 27 Правил пользования Петербургским метрополитеном. В нем сказано, что собаку-проводника можно бесплатно провозить в подземке при наличии документов об ее специальном обучении, "в наморднике и со специальным опознавательным знаком". Требование о наморднике противоречит российскому законодательству, считает Крумкач:

"Хотелось бы отметить, что в соответствии с недавними правками, внесенными в ФЗ-№ 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, наличие намордника не является обязательным".

По словам исполнительного директора "Симаргла", его точку зрения разделяют сотрудники Прокуратуры Петербургского метрополитена. Крумкач уточнил, что требует изменения правил пользования подземки для устранения выявленного нарушения.

Горсуд принял иск к производству. Первое заседание назначено на апрель 2023 года.

Центр "Симаргл" занимается подготовкой собак-проводников для инвалидов по зрению. Сам Крумкач - владелец такого животного.

София Саттарова