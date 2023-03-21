В Ленобласть на лечение приехали 19 детей из ЛНР

В Ленинградскую область приехали лечиться 19 юных пациентов с серьёзными заболеваниями из Луганской народной республики, информирует во вторник, 21 марта, пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день это уже третья группа детей, которые поступили в областную Детскую клиническую больницу на реабилитацию. Первую уже отправили домой, а вторая все ещё наблюдается врачами.

В общей сложности в Ленобласть для прохождения реабилитации до конца июня приедут 137 маленьких жителей ЛНР. Организационные вопросы решают Агентство стратегических инициатив и благотворительная организация "Верное направление".

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"