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Новости 13:55

В Ленобласть на лечение приехали 19 детей из ЛНР

фото ЗакС политика В Ленобласть на лечение приехали 19 детей из ЛНР

В Ленинградскую область приехали лечиться 19 юных пациентов с серьёзными заболеваниями из Луганской народной республики, информирует во вторник, 21 марта, пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день это уже третья группа детей, которые поступили в областную Детскую клиническую больницу на реабилитацию. Первую уже отправили домой, а вторая все ещё наблюдается врачами.

В общей сложности в Ленобласть для прохождения реабилитации до конца июня приедут 137 маленьких жителей ЛНР. Организационные вопросы решают Агентство стратегических инициатив и благотворительная организация "Верное направление".

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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