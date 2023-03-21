КСП рассказала о нарушениях в МО "Ланское", "Город Кронштадт", "Аптекарский остров" и "Академическое"

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала данные о результатах проверки муниципальных образований "Ланское", "Кронштадт", "Аптеканский остров" и "Академическое". Палата уточнила, что изучала деятельность округов за полные 2020-2021 года и часть 2022 года.

В КСП сообщили, что в МО "Ланское" нашли 179 нарушений бюджетно-финансового законодательства. Например, местная администрация "Ланского" оплатила массовое мероприятие по профилактике правонарушений в сфере содержания домашних животных, но эта область не входит в полномочия муниципалов. Больше всего нарушений "Ланское" совершило в сфере закупок, заявили в КСП. Там же заявили, что муниципалитет оплачивал работу членов избирательных комиссий по стоимости часа работы без учета рекомендаций Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

У МО "Город Кронштадт" КСП нашла 110 нарушений. Муниципалитет оплатил содержание и уборку мемориальных сооружений, которые закреплены за "Музеем истории Кронштадта"; купил книги, календари и проекторы и передавал их другим организациям; оплатил организацию велопробега от некоей НКО и допустил еще случи нецелевого расходования бюджетных денег. Также МО допустило нарушения в сфере закупок, бухгалтерском учете и иных областях.

В МО "Академическое" палата обнаружила 70 нарушений. Большая часть из них - в области закупок.

"Местная администрация принимала и полностью оплачивала товары, работы и услуги, не соответствующие условиям контрактов. Например, при установке газонных ограждений подрядная организация вместо трех повторяющихся элементов (2 столбика и решетка) использовала только два (1 столбик и решетка). При этом работы и материалы были оплачены в полном объеме", - сообщили в КСП.

Там же перечислили и другие нарушения муниципалитета. Например, "Академическое" купило билеты на культурное мероприятия и раздало их не жителям округа.

У МО "Аптекарский остров" КСП нашла более 60 нарушений. Муниципалитет совершил ошибки при исполнении местного бюджета - например, дважды оплатил работы по очистке одних и тех же территорий округа, заявили в палате.

Больше всего нарушений "Академическое" совершило при совершении закупок, рассказали в КСП. Среди них - приемка и оплата товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям контрактов, нарушения условий исполнения контрактов.

КСП заявила, что во всех муниципалитетах нарушения привели к приченению ущербов местным бюджетам. О результатах проверок палата сообщила в прогуратуру Петербурга.

София Саттарова