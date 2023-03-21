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Новости 14:48

Вместо Uniqlo в "Доме мод" на Петроградской стороне появится магазин Gloria Jeans

фото ЗакС политика Вместо Uniqlo в "Доме мод" на Петроградской стороне появится магазин Gloria Jeans

Место магазина ушедшего из РФ японского бренда Uniqlo, расположенного в непосредственной близости к станции метро "Петроградская", займёт отечественный ритейлер Gloria Jeans, информирует 21 марта РИА Новости.

Открыться обновлённый магазин должен уже этой весной. Точка имеет 1,1 тысячу кв. метров и занимает два этажа "Дома мод". Gloria Jeans будет продавать одежду для мужчин, женщин и детей, а также аксессуары.

На данный момент в Северной столице работают 22 магазина отечественной марки. До конца текущего года компания планирует расширить сеть до 30 торговых точек.

Напомним, свою деятельность в стране бренд Uniqlo приостановил весной прошлого года, объявив о намерении полностью прекратить взаимодействие с Россией.


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