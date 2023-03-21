Госдума увеличила максимальный возраст для привлечения к принудительным работам

Депутаты Госдумы 21 марта одобрили в третьем чтении увеличение предельного возраста для назначения гражданам принудительных работ за нарушение закона. Принятие документа связано с необходимостью привести положения Уголовного кодекса в соответствие с пенсионным законодательством.

Порядок назначения принудительных работ в России регламентируется статьей 53.1 Уголовного кодекса. Сейчас подобную меру запрещено применять к женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам в возрасте от 60 лет.

Принятый Думой закон сопрягает предельный возраст для назначения принудительных работ с возрастом выхода граждан на пенсию. Согласно тексту документа, их запрещено назначать "лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, <...> и признанным полностью неспособными к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением".

"Принятие законопроекта позволит расширить число оступившихся граждан, которым могут быть назначены принудительные работы", — говорится в пояснительной записке к закону.

Закон об изменении пенсионного возраста был принят в 2018 году, он предусматривает постепенное повышение предельной планки до 60 лет для женщин и до 65 лет для мажчин.