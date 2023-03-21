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Новости 16:09

Роспотребнадзор известил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

фото ЗакС политика Роспотребнадзор известил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в России за последнюю неделю почти на 12% относительно показателей предыдущей, следует из опубликованного 21 марта сообщения Роспотребнадзора.

"На 11-й неделе 2023 года на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 11,7%, зарегистрировано 849 тысяч случаев", — сообщили в ведомстве. Доля вирусов гриппа составила 48,5% от общего числа.

Что касается коронавируса, то количество выявленных за неделю случаев этого заболевания оказалось на 3,8% выше, чем ранее. В абсолютных цифрах речь идет о 83 тысячах пациентов, доминирующим остается штамм "омикрон".


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