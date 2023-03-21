Госдума приняла законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев

Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих возложенные на армию задачи, сообщила 21 марта пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект вносит изменения в перечень граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации с целью возможности их идентифицирования. Список предполагается дополнить пунктом о добровольцах, выполняющих возложенные на армию обязанности, в том числе за границами России.

Документ был внесен на рассмотрение парламента депутатами Андреем Картаполовым и Василием Пискаревым в декабре 2022 года. Как говорится в пояснительной записке к проекту, он был разработан во исполнение поручений президента по вопросам, связанным со СВО.