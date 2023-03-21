В Петербурге может появиться централизованное учреждение для помощи больным туберкулезом

Централизованное учреждение для помощи больным туберкулезом может появиться в Петербурге, сообщило 21 марта ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-фтизиатра комитета по здравоохранению Александра Пантелеева. По его словам, сейчас соответствующая идея находится в стадии проработки.

Пантелеев указал на необходимость централизованного учреждения, в котором пациентам бы оказывали "даже не столько лечение, сколько диагностику и скрининг туберкулеза". В связи с этим комитет по образованию выступил с идеей создания единого юрлица в этой сфере, поведал специалист.

"Сейчас ведется финальная подготовка для реализации данного проекта", — уточнил Пантелеев.

Фтизиатр уточнил, что сейчас в Петербурге работают 25 учреждений для помощи больным туберкулезом, однако они раскиданы по городу, что может вызывать трудности у пациентов. Он также отметил, что сейчас в городе насчитывается немногим более 1,2 тысячи зараженных туберкулезом, что является минимумом за всю историю наблюдения. В пересчете на 100 тысяч человек речь идет о 19,4 зараженных.