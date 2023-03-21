В Петербурге сады и парки уходят на весеннюю просушку

Начиная с 21 марта специалисты начали закрывать парки и сады Петербурга на весеннюю просушку, известили в городском комитете по благоустройству. Это будет происходить постепенно, к настоящему времени первые зеленые зоны уже недоступны для посетителей.

"Уже сейчас садовники вешают запрещающие таблички и по возможности запирают входы на свои территории", — рассказали в комблаге и перечислили закрытые к настоящему времени зеленые зоны. Среди них оказались сад Сан-Галли, Юсуповский, Таврический, Никольский и Румянцевский сады, Казанский и Екатерининский скверы, Московский парк Победы и ряд других.

Закрытие необходимо для того, чтобы дорожки и газоны успели просохнуть после таяния снега. Сейчас почва переувлажнена, что вызвано в том числе резкими перепадами температур от отрицательных к положительным и обратно, указали в комитете. Предполагается, что просушка зеленых зон продлится около месяца.

"В общей сложности планируется ограничить вход на 104 объекта. Дата их открытия будет определена в зависимости от погодных условий и от того, как себя чувствуют газоны и дорожки", — добавили в комитете.

Во вторник пресс-служба губернатора отчиталась о работе снегоплавильных и снегоприемных пунктов города в зимний период. С начала сезона они приняли 2,057 миллиона кубометров снега, и эта цифра растет, невзирая на оттепель, рассказали в Смольном.