ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:54

Суд отменил директору Музея истории Екатеринбурга штраф за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд отменил директору Музея истории Екатеринбурга штраф за дискредитацию армии

Свердловский областной суд отменил директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкарёву штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ, информирует ТАСС в среду, 22 марта.

"Судья решил постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга отменить, производство по делу прекратить в виду малозначительности совершенного деяния", — сообщили в суде.

Решение вышестоящего суда удивило адвоката Пушкарёва Владислава Идамжапова.

"Мы очень благодарны. Производство по делу прекращено, признаков общественной опасности не выявлено, подождем мотивировочную часть", — высказался защитник.

Штраф в размере 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) директор музея получил в январе текущего года. Полиция, составившая протокол, сочла, что у себя в соцсетях он негативно отозвался о ВС РФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама