Суд отменил директору Музея истории Екатеринбурга штраф за дискредитацию армии

Свердловский областной суд отменил директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкарёву штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ, информирует ТАСС в среду, 22 марта.

"Судья решил постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга отменить, производство по делу прекратить в виду малозначительности совершенного деяния", — сообщили в суде.

Решение вышестоящего суда удивило адвоката Пушкарёва Владислава Идамжапова.

"Мы очень благодарны. Производство по делу прекращено, признаков общественной опасности не выявлено, подождем мотивировочную часть", — высказался защитник.

Штраф в размере 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) директор музея получил в январе текущего года. Полиция, составившая протокол, сочла, что у себя в соцсетях он негативно отозвался о ВС РФ.