В петербургском Пулково возведут новую посадочную галерею за полмиллиарда рублей

В Северной столице начался новый этап реконструкции аэропорта Пулково, стоимость которого может достигнуть 10 млрд рублей, передаёт "Деловой Петербург".

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) ищет технического заказчика проекта, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Стартовая цена подряда - 592 млн рублей.

В конкурсной документации прописано, что с южной стороны Пулково должна появиться новая посадочная галерея. Также будущему подрядчику предстоит возвести новые перроны и обновить уже построенные перроны и помещения, в которых будут обслуживать самолёты. Работы следует завершить в течение 4 лет с заключения договора.

Технический заказчик осуществляет полный комплекс работ: от разработки документации до непосредственного строительства объектов и их последующего ввода в эксплуатацию.

"Строительство — не профильный для компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" вид деятельности. Разумным решением является привлечение профессионального участника рынка для детального контроля качества работ, ежедневного мониторинга технических решений", — рассказали в ВВСС.

Ожидается, что после "обновления" пропускная способность Пулково превысит 20 млн пассажиров ежегодно.