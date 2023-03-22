Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

В возрасте 70 лет скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщают "Ведомости", ссылаясь на полученную от депутата Госдумы Леонида Ивлева информацию.

Чуров умер в среду, 22 марта, в 8 утра. Чуть более недели назад экс-глава ЦИК перенёс операцию после обширного инфаркта.

Напомним, Чуров стал главой Центризбиркома в 2007 году. Ушёл с занимаемого поста он в 2016-м. Ему на смену пришла Элла Памфилова. После ухода Владимир Чуров стал послом по особым поручениям МИД РФ. В должности проработал до своей кончины.