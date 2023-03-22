Плугин отчитался о 28 предотвращенных незаконных акциях в Петербурге

В Заксобрании Петербурга 22 марта с отчетом за 2022 год выступил начальник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Он заявил, что оперативникам удалось предотвратить 28 несанкционированных протестных акций, а также пресечь 292 преступления, связанные с дискредитацией Вооруженных сил.

- По нашим материалам возможно шесть уголовных дел, - добавил Плугин.

Плугин добавил, что в прошлом году участились случаи заведомо ложных сообщений об актах терроризма. За год число таких сообщений увеличилось в 16 раз.

Перед докладом депутатам показали видео о достижениях петербургских силовиков за прошедший год.

Константин Леньков