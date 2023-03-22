Полиция искала нарушителей миграционного законодательства на петербургских овощебазах

Петербургский правоохранители провели рейды по нескольким крупным городским рынкам: силовиков интересовали нарушители миграционного законодательства. О результатах проверки рассказывает пресс-служба регионального управления МВД в среду, 22 марта.

В течение двух дней — 20 и 21 марта — полицейские изучали документы у всех, кто находился на территориях Калининской и Фрунзенской овощебаз. Всего проверка коснулась 237 иностранцев, в отделы впоследствии попали 23 из них. Установлено, что 15 граждан находились в стране незаконно, в их отношении составили административные протоколы.

"По результатам административного расследования иностранцы, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет", — резюмировали в главке.