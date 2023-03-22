ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:47

Полиция искала нарушителей миграционного законодательства на петербургских овощебазах

фото ЗакС политика Полиция искала нарушителей миграционного законодательства на петербургских овощебазах

Петербургский правоохранители провели рейды по нескольким крупным городским рынкам: силовиков интересовали нарушители миграционного законодательства. О результатах проверки рассказывает пресс-служба регионального управления МВД в среду, 22 марта.

В течение двух дней — 20 и 21 марта — полицейские изучали документы у всех, кто находился на территориях Калининской и Фрунзенской овощебаз. Всего проверка коснулась 237 иностранцев, в отделы впоследствии попали 23 из них. Установлено, что 15 граждан находились в стране незаконно, в их отношении составили административные протоколы.

"По результатам административного расследования иностранцы, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет", — резюмировали в главке.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама