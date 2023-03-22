В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра 23 марта

Власти Северной столицы ввели в городе жёлтый уровень погодной опасности, информирует пресс-служба Смольного. Он будет действовать в четверг, 23 марта, по причине порывистого ветра.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, завтра в отдельных районах Петербурга, особенно - приближенных к воде - скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. Жёлтый уровень продлится с 6 утра 23 марта до полуночи. Водителей и пешеходов попросили быть предельно бдительными на улицах.

Об усилении ветра в центре "Фобос" говорили уже сегодня: мощные воздушные массы на Северо-Запад принесёт с собой тёплый атмосферный фронт.