Советник Бастрыкина лишился погон генерала и отправился в тюрьму на 20 лет

Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении экс-главы волгоградского Следственного комитета, советника Александра Бастрыкина Михаила Музраева, передаёт V1.RU. Ему инкриминировали статьи УК о незаконном хранении боеприпасов, злоупотреблении должностными полномочиями и теракте.

Как итог, 64-летний Музраев получил 20 лет колонии строгого режима и лишился всех госнаград, а также звания генерал-лейтенанта. Вину не признал.

Как установило следствие, бывший начальник волгоградского Следкома в 2016 году организовал поджог дома, в котором находился губернатор региона Андрей Бочаров. Таким образом Музраев хотел продемонстрировать своё влияние и положение в стане власть предержащих, полагают в СК.

Вместе с бывшим генерал-лейтенантом по делу о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, проходил бизнесмен Виктор Зубков, который получил 14 лет колонии.

Музраев занимал пост зампрокурора Волгоградской области, после чего его повысили до главы СК по региону. В 2019 году оставил должность, став советником руководителя СКР Александра Бастрыкина. Летом того же года попал под арест.