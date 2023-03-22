ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:35

"Сынок, тебе надо пойти в ту сторону": Плугин рассказал о звонках телефонных мошенников

фото ЗакС политика "Сынок, тебе надо пойти в ту сторону": Плугин рассказал о звонках телефонных мошенников

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин во время выступления в Законодательном собрании Петербурга 22 марта рассказал о своем опыте общения с телефонными мошенниками. Оказалось, что главу петербургских силовиков тоже пытаются обмануть злоумышленники. Об одной из таких попыток он рассказал подробнее. 

- Получал неоднократно. У меня три сына. Получал звонок: "Папа, у меня проблемы, я сбил человека". "Что нужно?", понимая схему [отвечаю"]. "Ну вот, деньги"... Я сказал "Сынок, тебе надо пойти в ту сторону". Ну, другими словами, - сказал Плугин. 

По словам начальника петербургской полиции, бороться с телефонными мошенниками довольно сложно, но управление ведет работу в этом направлении.

 

 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама