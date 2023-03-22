"Сынок, тебе надо пойти в ту сторону": Плугин рассказал о звонках телефонных мошенников

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин во время выступления в Законодательном собрании Петербурга 22 марта рассказал о своем опыте общения с телефонными мошенниками. Оказалось, что главу петербургских силовиков тоже пытаются обмануть злоумышленники. Об одной из таких попыток он рассказал подробнее.

- Получал неоднократно. У меня три сына. Получал звонок: "Папа, у меня проблемы, я сбил человека". "Что нужно?", понимая схему [отвечаю"]. "Ну вот, деньги"... Я сказал "Сынок, тебе надо пойти в ту сторону". Ну, другими словами, - сказал Плугин.

По словам начальника петербургской полиции, бороться с телефонными мошенниками довольно сложно, но управление ведет работу в этом направлении.

Константин Леньков