Восемь человек попали в больницу после ДТП с пьяным водителем фуры на Московском проспекте

В петербургском комитете по здравоохранению привели данные о количестве граждан, пострадавших в результате массового ДТП на Московском проспекте. Информация приведена в среду, 22 марта, в Telegram-канале ведомства.

В результате дорожного происшествия в больницы попали 8 человек, пятеро из которых после осмотра отпустили домой. В стационарах остаются трое — двое детей и один взрослый. У всех диагностированы травмы средней степени тяжести.

Авария на Московском шоссе случилась вечером 21 марта: большегруз спровоцировал ДТП с автобусом и легковыми автомобилями. Впоследствии выяснилось, что водитель фуры с дагестанскими номерами был нетрезв. В отношении шофёра составили девять административных протоколов.