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ЗакС намерен разрешить самозанятым устанавливать нестационарные торговые объекты

фото ЗакС политика ЗакС намерен разрешить самозанятым устанавливать нестационарные торговые объекты

Законодательное собрание Петербурга 22 марта в первом чтении поддержало законопроект, разрешающий самозанятым устанавливать нестационарные торговые объекты, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас это могут сделать лишь юридические лица. 

Единоросс Всеволод Беликов с трибуны заявил, что многие предприниматели заинтересованы в этом, но точную цифру изъявивших желание он назвать не смог. Сейчас в Петербурге зарегистрировано порядка 300 тысяч человек, которые платят налог на профессиональный доход. 

Законопроект поддержали 46 из 47 присутствующих депутатов. 

 

Константин Леньков


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