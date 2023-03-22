ЗакС намерен разрешить самозанятым устанавливать нестационарные торговые объекты

Законодательное собрание Петербурга 22 марта в первом чтении поддержало законопроект, разрешающий самозанятым устанавливать нестационарные торговые объекты, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас это могут сделать лишь юридические лица.

Единоросс Всеволод Беликов с трибуны заявил, что многие предприниматели заинтересованы в этом, но точную цифру изъявивших желание он назвать не смог. Сейчас в Петербурге зарегистрировано порядка 300 тысяч человек, которые платят налог на профессиональный доход.

Законопроект поддержали 46 из 47 присутствующих депутатов.

Константин Леньков