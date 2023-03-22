Глава Калининграда подал в отставку ради занятия любимым делом

Глава городского округа Калининград Евгений Любивый решил расстаться с занимаемым постом и предать себя любимому делу — медицине, информирует ТАСС 22 марта. Заявление прозвучало во время заседания горсовета.

"Подаю в отставку по собственному желанию. Я всю жизнь с 14 лет занимался врачебным искусством, медицина не отпускает меня", — поделился Любивый.

Депутаты горсовета одобрили его решение. Временным городским главой назначили Юрия Самохина.

Пост руководителя Любивый получил в октябре 2021 года. До этого он трудился главврачом больницы скорой медицинской помощи в областном центре.