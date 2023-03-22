ЗакС принял в первом чтении законопроект о бесплатном втором образовании для инвалидов

Петербургский парламент на заседании 22 марта обсудил законопроект, который позволит инвалидам получить второе высшее образование бесплатно. Идею поддержали в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Городской закон "Об образовании в Санкт-Петербурге" намерены поправить в соответствии с изменениями в федеральном законе. В случае, если законопроект будет принят, то инвалиды I, II или III группы смогут повторно получить высшее образование, пройти профессиональную подготовку или специальность по другому направлению. Обучение будет оплачено из бюджетных ассигнований.

"За" проголосовали 45 депутатов.

Константин Леньков