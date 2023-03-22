ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:41

ЗакС принял в первом чтении законопроект о бесплатном втором образовании для инвалидов

фото ЗакС политика ЗакС принял в первом чтении законопроект о бесплатном втором образовании для инвалидов

Петербургский парламент на заседании 22 марта обсудил законопроект, который позволит инвалидам получить второе высшее образование бесплатно. Идею поддержали в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Городской закон "Об образовании в Санкт-Петербурге" намерены поправить в соответствии с изменениями в федеральном законе. В случае, если законопроект будет принят, то инвалиды  I, II или III группы смогут повторно получить высшее образование, пройти профессиональную подготовку или специальность по другому направлению. Обучение будет оплачено из бюджетных ассигнований.

"За" проголосовали 45 депутатов. 

 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама