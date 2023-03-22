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Новости 14:23

СК по Петербургу опечатал около 20 баров на Думской и Ломоносова

фото ЗакС политика СК по Петербургу опечатал около 20 баров на Думской и Ломоносова

В Петербурге Следственный комитет опечатал около двадцати питейных заведений на Думской улице и улице Ломоносова, передаёт в среду, 22 марта, "Фонтанка".

На лентах, перекрывающих в ход в бары, сообщается, что их работа прервана по поручению ГСУ Следственного комитета по городу. Среди прочих, запрещена деятельность таких точек, как Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka.

СК опечатал бары из-за уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК). Под последним понимается распитие алкогольных напитков, употребление запрещённых веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Есть ли в деле подозреваемые, пока неизвестно.


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