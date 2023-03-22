Болтин рассказал о передаче особняка Юсуповой музею "Исаакиевский собор"

Особняк Юсуповой на Литейном проспекте, 42, передан в ведение государственного музея-заповедника "Исаакиевский собор", рассказал глава петербургского комитета по культуре Федор Болтин в интервью "Интерфаксу". По его словам, здание освобождено от прежних арендаторов.

Болтин упомянул "совершенно уникальную архитектуру" здания площадью свыше семи тысяч квадратных метров и имеющийся в нем концертный зал. "Теперь удивительный памятник архитектуры в центре города перешел в ведение музея "Исаакиевский собор"", — сообщил он.

Отвечая на вопрос, почему особняк перешел именно "Исаакиевскому собору", Болтин сослался на опыт самостоятельной реставрации объектов, имеющийся у учреждения. Он сообщил, что ГМЗ уже организовал на собственные средства инженерное обследование особняка Юсуповой.

По словам главы комитета по культуре, в ближайшие два года должен быть подготовлен проект реставрации здания. Особняк "должен стать общедоступным и войти в культурную жизнь города", полагает Болтин.