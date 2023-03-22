ГМЗ "Петергоф" намерен потратить более 15 миллионов рублей на бахилы

Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил конкурс на приобретение одноразовых бахил для своих филиалов, сообщил 22 марта "Деловой Петербург". Начальная цена контракта составила 15,3 миллиона рублей, участвовать в конкурсе пожелали три компании.

Бахилы требуются для Большого Петергофского дворца и ряда иных музеев, включая дворцы в Ломоносове. Доставлять их предполагается ежемесячно с апреля по декабрь 2023 года.

Согласно техническому заданию, ГМЗ нуждается в двух видах бахил — одноразовых из спанбонда с частичным ламинированием по 10,5 рублей за пару и полиэтиленовых высокой прочности по 4,9 рубля за пару. Первых требуется поставить 1,4 миллиона пар, вторых — 113 тысяч пар.

Собеседник "Делового Петербурга", торгующий расходными материалами через интернет, обычные ламинированные бахилы можно приобрести по цене 7,98 рубля за пару, при этом при доставке от одного миллиона пар можно получить скидку. Назвать стоимость полиэтиленовых бахил высокой прочности и повышенной плотности он затруднился, сославшись на отсутствие четких критериев, "что значит высокая или повышенная прочность".

В самом ГМЗ "Петергоф" оперативно прокомментировать изданию объявленную закупку не смогли.

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