Суд в Пскове оштрафовал местную жительницу на 450 тысяч рублей за высказывания о Путине

Второй западный окружной военный суд огласил приговор жительнице Пскова Елене Кузьминой по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщила 22 марта "Псковская губерния". В вину псковичке ставили публикации о президенте Владимире Путине.

Согласно версии следствия, в 2020 году Кузьмина высказывала во "ВКонтакте" "побуждающие действия" против Путина. Материалы дела показывают, что уже тогда силовики прослушивали Кузьмину, сообщает издание со ссылкой на записи ее телефонных разговоров с сыном.

Прокурор ходатайствовал о назначении подсудимой штрафа в размере 500 тысяч рублей с трехлетним запретом пользоваться интернетом. Суд назначил Кузьминой штраф в размере 450 тысяч рублей с рассрочкой длительностью пять лет.