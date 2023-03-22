Росстат: Петербург лидирует по величине просроченной зарплаты

Петербург возглавил список регионов по объему просроченной задолженности по заработной плате, следует из опубликованных 22 марта Росстатом данных. Второе место с большим отрывом досталось Ленинградской области, третье отошло Крыму.

Всего по данным на 1 марта общая задолженность по зарплате в Петербурге составила 113 миллионов рублей. В Ленобласти работникам задолжали 56,4 миллиона рублей, в Крыму — 44,6 миллиона рублей. В пятерку антилидеров также вошли Тамбовская область и Красноярский край, в которых долги по зарплате составили 44,6 и 43,6 миллиона рублей соответственно.

"На 1 марта 2023 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 770,6 миллиона рублей и по сравнению с 1 февраля 2023 г. снизилась на 28,3 миллиона рублей (на 3,5%)", — известили в Росстате. Согласно представленным данным, за два месяца 2023 года суммарная задолженность по зарплате в России увеличилась на 125,9 миллиона рублей. При этом 352,1 миллиона рублей остаются невыплаченными с 2022 года, а сумма более ранних долгов составляет 292,6 миллиона рублей.

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