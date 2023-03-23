Полиция задержала петербуржца, заподозренного в избиении до смерти участника СВО в Гатчине

Петербургские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в избиении участника военной спецоперации (СВО) у питейного заведения в Гатчине, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. Потерпевший впоследствии скончался в больнице.

"Фонтанка" уточняет, что пострадавшего зовут Алексей Лымарь, а инцидент произошёл у клуба "Стори" на Красной улице.

Петербуржца задержали накануне, 22 марта, на проспекте Авиаконструкторов.

По версии следствия, именно задержанный 26-летний горожанин месяц назад устроил драку с 41-летним Лымарем.

Гатчинца на следующий день после инцидента доставили в больницу, а 20 марта он умер в стационаре.

Клуб "Стори" после ЧП опечатали, расследование дела поставил на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Возбуждено уголовное дело по статье 11 части 4 УК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.