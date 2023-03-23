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Новости 11:27

В Петербурге урезали количество мест в детских COVID-зонах

фото ЗакС политика В Петербурге урезали количество мест в детских COVID-зонах

Петербургский комитет по здравоохранению решил сократить количество мест в детских ковидных зонах, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 23 марта, в своём Telegram-канале.

Статус инфекционных сняли сразу со 100 коек в детской больнице №5 имени Филатова. Всего на данный момент в COVID-зонах для несовершеннолетних 40% из общего количества мест остаются свободными.

Ранее в Северной столице коронавирусу присвоили статус сезонного заболевания, что представляет собой гораздо меньшую угрозу и более предсказуемое развитие.


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