В Петербурге урезали количество мест в детских COVID-зонах

Петербургский комитет по здравоохранению решил сократить количество мест в детских ковидных зонах, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 23 марта, в своём Telegram-канале.

Статус инфекционных сняли сразу со 100 коек в детской больнице №5 имени Филатова. Всего на данный момент в COVID-зонах для несовершеннолетних 40% из общего количества мест остаются свободными.

Ранее в Северной столице коронавирусу присвоили статус сезонного заболевания, что представляет собой гораздо меньшую угрозу и более предсказуемое развитие.