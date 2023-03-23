Автор памятника Гумилёву в Кронштадте получила президентскую премию

Скульптор Екатерина Пильникова, создавшая памятник поэту Николаю Гумилёву, который должны установить в Кронштадте, получила президентскую премию, о чём рассказал градоначальник Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Пильниковой 36 лет, она уже состоявшийся мастер. В числе её работ — памятники Тургеневу во Франции, Чайковскому в Германии, Толстому в Южной Корее.

Также премию президента РФ в области литературы и искусства вручили актёру и режиссёру Александру Галибину. Он снял фильм "Золотая рыбка", посвящённый памяти своего отца, который ребёнком пережил блокаду Ленинграда.

Памятник поэту в Кронштадте может появиться у Парусного моста — ближайшей точки к дому Гумилёвых.