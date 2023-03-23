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Новости 12:52

РФС разрешил приходить на матч между Россией и Ираком в Петербурге без Fan ID

фото ЗакС политика РФС разрешил приходить на матч между Россией и Ираком в Петербурге без Fan ID

Российский футбольный союз известил о проведении первого в истории товарищеского матча между Россией и Ираком, который состоится 26 марта на петербургской "Газпром Арене". Начало мероприятия — в 18:00.

Стоимость билетов варьируется от 600 до 15 тысяч рублей. Отдельно указывается, что "паспорт болельщика" Fan ID для прохода на стадион будет не нужен.

В четверг, 23 марта, Россия встречается на поле со сборной Ирана в Тегеране. Матч начинается в 20:00 мск.

Напомним, фанаты большинства клубов Российской премьер-лиги, бойкотируют матчи, на которые пускают по Fan ID. Бойкот поддерживают и многие рядовые болельщики.

 


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