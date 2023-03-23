Мишустин допустил, что Россия выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выступает в четверг, 23 марта, в Государственной думе с ежегодным отчётом о проделанной кабмином работе, пишет РБК. Говоря об отечественной экономике, Мишустин сообщил, что страна смогла побороть последствия наложенных санкций. Согласно данным Росстата, спад ВВП в 2022 году составил 2,1%, этот показатель оказался лучше, чем в "ковидном" 2020-м.

В прошлом году спад российской экономики был не таким интенсивным, невзирая на прогнозы аналитиков, считавших, что падение ВВП можно будет исчислять двузначными цифрами.

"Мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024-м", — поделился прогнозами Мишустин.

Премьер-министр отметил, что отечественная экономика демонстрирует подобную гибкость не первый раз: аналогичное случалось в пандемийный 2020 год, но даже тогда "она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось".

Ранее в Центробанке представили прогноз, согласно которому в 2023 году изменение ВВП будет колебаться от минус 1% до плюс 1%.