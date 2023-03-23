"Заплати налоги и спи спокойно": Корабельников поддержал проверки сдающих квартиры петербуржцев

Вице-губернатор Алексей Корабельников прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о массовой проверке ФНС петербуржцев, сдающих жилье в аренду. Среди прочего он рассказал о том, как арендодатели могут заплатить налог с полученных доходов.

""Обеление" рынка арендного жилья — важное направление нашей совместной работы с УФНС по Санкт-Петербургу", — написал Корабельников 23 марта. Он уточнил, что заплатить налог с доходов от сдачи жилья граждане могут, воспользовавшись специальным налоговым режимом для самозанятых либо же зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя или подав декларацию по форме 3-НДФЛ. В первом случае ставка налога составит 4-6 %, во втором — 6-7 %, а в третьем достигнет 13 %.

При выявлении неучтенного дохода налоговики будут применять ставку в размере 13 %, предупредил Корабельников и добавил, что благодаря современным технологиям и "общественному контролю" утаивать прибыль становится всё сложнее. "В общем, заплати налоги и спи спокойно, — резюмировал вице-губернатор, — актуально как никогда".

Ранее РБК написал о том, что налоговики принялись рассылать горожанам приглашения явиться для "дачи пояснений" об использовании принадлежащих им квартир в связи с имеющейся информацией о сдаче недвижимости в аренду. Также от собственников потребовали подать налоговые декларации не только за 2023 год, но также и за 2020 и 2021 годы.