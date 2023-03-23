Полиция задержала петербурженку за пацифистский лозунг на машине

В Петербурге полицейские задержали хозяйку автомобиля с лаконичным пацифистским лозунгом, сообщило 23 марта "ОВД-Инфо"*. Как отмечается, призыв был размещен на личном автомобиле задержанной Эльвиры Румянцевой.

Правоохранители доставили петербурженку в отдел полиции № 28, к ней направился адвокат Сергей Подольский.

Сама Румянцева полагает, что задержание стало следствием чьего-то доноса, написанного на нее. Она отметила, что при задержании полицейские вели себя корректно, но пожаловалась на порядки, царящие в отделе полиции.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов