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Бельский поддержал инициативу кабмина об упрощении порядка установки летних кафе

фото ЗакС политика Бельский поддержал инициативу кабмина об упрощении порядка установки летних кафе

Упрощение процедуры размещения уличных кафе можно считать "хорошей новостью", причем в первую очередь для Петербурга, поделился 23 марта мнением спикер городского ЗакСа Александр Бельский. Ранее правительство внесло веранды для обустройства уличных кафе в перечень объектов, которые можно устанавливать на улицах без оформления права на земельные участки.

"Решение, принятое российским правительством, позволяет существенно упростить жизнь предпринимателям, работающим в сфере общественного питания. Летние кафе — это возможность получить максимальную прибыль на пике сезона с минимальными затратами", — прокомментировал известие спикер в своем Telegram-канале.

Бельский посетовал, что до сих пор процедура выдачи разрешений на обустройство летних кафе была "сильно зарегламентирована", а также высказался насчет необходимости заканчивать "с лишними бумагами", не допуская при этом полной вседозволенности предпринимателей в этом вопросе.

"Федеральный центр задает тренд на упрощение отношений власти и бизнеса, и я уверен, что мы в Петербурге его непременно поддержим", — добавил спикер. Также он отметил важность скорейшего отклика на внесенные кабмином изменения, поскольку "до начала летнего сезона остается несколько недель".

О подписании постановления, упрощающего порядок размещения летних кафе, стало известно накануне. Документ позволяет устанавливать летние веранды без получения прав на земельный участок, а также разрешает владельцам кафе и ресторанов "оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур", сообщила пресс-служба кабмина. Правило действует в случае, если земля под верандой принадлежит государству или муниципалитету и не была отдана под иные цели.


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