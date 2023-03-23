Бельский поддержал инициативу кабмина об упрощении порядка установки летних кафе

Упрощение процедуры размещения уличных кафе можно считать "хорошей новостью", причем в первую очередь для Петербурга, поделился 23 марта мнением спикер городского ЗакСа Александр Бельский. Ранее правительство внесло веранды для обустройства уличных кафе в перечень объектов, которые можно устанавливать на улицах без оформления права на земельные участки.

"Решение, принятое российским правительством, позволяет существенно упростить жизнь предпринимателям, работающим в сфере общественного питания. Летние кафе — это возможность получить максимальную прибыль на пике сезона с минимальными затратами", — прокомментировал известие спикер в своем Telegram-канале.

Бельский посетовал, что до сих пор процедура выдачи разрешений на обустройство летних кафе была "сильно зарегламентирована", а также высказался насчет необходимости заканчивать "с лишними бумагами", не допуская при этом полной вседозволенности предпринимателей в этом вопросе.

"Федеральный центр задает тренд на упрощение отношений власти и бизнеса, и я уверен, что мы в Петербурге его непременно поддержим", — добавил спикер. Также он отметил важность скорейшего отклика на внесенные кабмином изменения, поскольку "до начала летнего сезона остается несколько недель".

О подписании постановления, упрощающего порядок размещения летних кафе, стало известно накануне. Документ позволяет устанавливать летние веранды без получения прав на земельный участок, а также разрешает владельцам кафе и ресторанов "оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур", сообщила пресс-служба кабмина. Правило действует в случае, если земля под верандой принадлежит государству или муниципалитету и не была отдана под иные цели.