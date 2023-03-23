ГАТИ протестирует систему автоматического выявления нарушений

Государственная административно-техническая инспекция сообщила 23 марта о намерении протестировать интеллектуальную систему для выявления нарушений в сфере благоустройства. Соглашение об этом с компанией-разработчиком подписал накануне глава ГАТИ Алексей Геращенко.

Как сообщается, речь идет о применении "умной камеры", установленной на автомобиль ГАТИ. Предполагается, что она "сможет автоматически выявлять и фиксировать нарушения в компетенции ГАТИ", в том числе граффити и несанкционированные кондиционеры на стенах, не убранный снег и прочее. Мобильный комплекс самостоятельно обрабатывает информацию с камеры, выявляет нарушения и сообщает о них в ГАТИ. Помощь человека при этом не требуется.

В пилотном режиме ГАТИ будет выносить предупреждения по факту выявленных нарушений. По завершении периода тестирования комплекс планируется применять "для автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства и привлечения к административной ответственности". Использование комплекса призвано оптимизировать время, охватить проверками больше территорий и исключить влияние человеческого фактора.

В инспекции отметили, что уже тестировали систему в декабре прошлого года. В результате было выявлено 502 нарушения, из которых оказались подтверждены 445.