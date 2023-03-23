Память о бойце ЧВК "Вагнер" увековечат на мемориале в Колтушах

Память о погибшем на СВО бойце ЧВК "Вагнер" из Всеволожского района Ленобласти, будет увековечена на местном мемориале, поделились планами в администрации Колтушского сельского поселения. Как сообщается, Артем Лотошин состоял в штурмовом подразделении частной военной компании и погиб 9 марта.

"Вагнеровцы доказывают всему миру, что несут службу профессионально. Это люди долга, совести и чести", — говорится в посте о Лотошине, опубликованном в официальной группе администрации Колтушского сельского поселения во "ВКонтакте". О самом погибшем сообщили, что он "не смог оставаться в стороне от тяжелых и трагических событий, происходящих в нашей стране и мире".

Сотрудники администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. "Имя Лотошина Артема Анатольевича будет увековечено на мемориале "Вечная память землякам — Защитникам Отечества". Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!" — написали они.

Фото: Администрация Колтушского СП/ "ВКонтакте"