"Пассажиравтотранс" приобретет более 300 новых автобусов

"Пассажиравтотранс" намерен приобрести в общей сложности 315 новых автобусов для работы на маршрутах в Петербурге, сообщили 23 марта в аппарате вице-губернатора Кирилла Полякова. Речь идет о 176 автобусах большого класса и 139 автобусах особо большого класса, вместимостью не менее 97 и 155 пассажиров соответственно.

"Наш крупнейший автобусный перевозчик "Пассажиравтотранс" получит более 300 автобусов, в том числе и так называемые "гармошки" — пассажиры любят их за вместимость и комфорт", — прокомментировал закупку Поляков.

Техника должна будет начать прибывать в Петербург в мае 2023 года, последняя партия автобусов должна будет поступить в следующем феврале. Вице-губернатор отметил, что автобусы планируется направлять на наиболее востребованные маршруты в разных районах, однако их список пока не утвержден.

В 2022 году "Пассажиравтотранс" приобрел 379 автобусов различного класса, способных вместить от от 72 до 180 пассажиров.