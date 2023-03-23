Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев провел 23 марта встречу с директорами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там он, среди прочего, зачитал собравшимся датированную сентябрем 1941 года телеграмму советского лидера Иосифа Сталина. Видеозапись эпизода политик опубликовал в своем Telegram-канале.

"Не могу не обратить ваше внимание на то, каким образом оценивалась такая ситуация в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны", — обратился к участникам встречи Медведев, проводя параллель между современностью и событиями первой половины 1940-х годов. После этого он приступил к чтению вслух телеграммы, направленной Сталиным руководству свердловского Уралмашзавода.

Сама телеграмма содержит просьбу "честно и в срок" поставлять корпуса танков Челябинскому тракторному заводу. "Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины", — прочитал Медведев.

Подводя итог прочитанному, он выразил мнение, что "идеальным не бывает никакое производство и никакая организация". В то же время он призвал слушателей выполнять заказы по поставкам для СВО и запомнить "слова генералиссимуса".