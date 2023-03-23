Варламов* и Чиков** признаны иноагентами

Министерство юстиции, вопреки сложившейся традиции, не стало дожидаться вечера пятницы для сообщения о новых иностранных агентах и опубликовало обновленный список 23 марта. Статус иноагентов в этот раз получили пять человек и одна организация.

Иноагентами оказались признаны блогер Илья Варламов*, юрист Павел Чиков**, журналист Богдан Бакалейко***, политолог Руслан Айсин**** и создательница секты Светлана Лада-Русь (Пеунова)*****. Кроме того, в список попало объединение "Парни Плюс/Парни+"******.

По мнению министерства, Варламов*, Чиков** и Айсин**** распространяли недостоверную информацию о решениях органов госвласти и их политике, при этом Варламов* якобы также "получал поддержку от иностранных источников", Чиков** будто бы занимался созданием и распространением материалов иноагентов, а Айсину поставили на вид высказывания против СВО. Про Бакалейко*** Минюст заявил, что тот работал в СМИ-иноагенте, высказывался против спецоперации и распространял негативную информацию об органах госвласти. Про Ладу-Русь***** сообщили, что та призывала к борьбе с российской властью и критиковала СВО, а также проживает за рубежом и находится в федеральном и международном розыске.

"Парни Плюс/Парни+"******, по мнению Минюста, пропагандировали ЛГБТ-отношения, что "противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства". Также в вину объединению поставили распространение материалов, созданных иноагентами.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Павла Чикова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Богдана Бакалейко в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Руслана Айсина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Светлану Ладу-Русь (Пеунову) в единый реестр иноагентов

******Минюст внес объединение "Парни Плюс/Парни+" в единый реестр иноагентов