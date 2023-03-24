Пожилая петербурженка до смерти забила супруга сковородой, не стерпев издевательств

Минувшим вечером, 23 марта, в доме № 22 по улице Адмирала Черокова шум, доносящийся из квартиры, в которой проживала пожилая пара, встревожил соседей, передаёт "Фонтанка". На место вызвали полицию, которая обнаружила в жилье мёртвого мужчину.

Тело 75-летнего пенсионера участковый нашёл на кухне, двери силовикам открыла его 76-летняя супруга. По словам петербурженки, в районе семи вечера она стукнула мужа сковородой по голове, однако точное количество ударов назвать не смогла. Причину своего поступка объяснила постоянными издевательствами со стороны мужа: он не гнушался поднимать на неё руку.

Тело умершего доставили в морг, а пенсионерку увезли в больницу: после произошедшего она испытала сильный стресс. Следователи увезли с места происшествия сковороду.