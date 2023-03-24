В Невском районе Петербурга тушили пожар на территории винзавода "СамТрест"

Утром в пятницу, 24 марта, на территории винзавода "СамТрест" произошло возгорание в одном из цехом, информирует пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Производственный комплекс расположен на улице Новосёлов, 49.

"В четырёхэтажном административно-складском здании в помещении цеха площадью 300 кв. метров горит обстановка на площади 50 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — отчитались в спецслужбе.

По состоянию на 9:41 возгорание было упразднено. С огнём боролись 23 спасателя и 5 единиц техники.

Предварительно установлено, что на территории "СамТреста" загорелся малярный цех.