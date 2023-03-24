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Губернатор Красноярского края Усс связал пропажу сына из-под ареста в Италии с "большой геополитической игрой"

фото ЗакС политика Губернатор Красноярского края Усс связал пропажу сына из-под ареста в Италии с "большой геополитической игрой"

Руководитель Красноярского края Александр Усс не располагает информацией о местонахождении своего сына Артёма, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

По сведениям губернатора, местные полицейские — карабинеры — строго следили за тем, где пребывает Усс-младший.

"Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда", — приводит слова красноярского главы ТАСС.

Решение об экстрадиции сына в США было "неожиданностью для всех, а для Артёма – настоящим шоком", в связи с чем он разочаровался в правовой справедливости.

"Я абсолютно убеждён, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре",  — приводит высказывание Усса-старшего РИА Новости.

СМИ сообщили о побеге Артёма Усса днём ранее. Утверждается, что он сломал надетый на него электронный браслет.

Власти США считают, что он может быть причастен к схемам по обходу антироссийских санкций и отмыванию денег.


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