Смольный выделил 100 млн рублей субсидий для негосударственных театров

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий негосударственным театрам, информирует в пятницу, 24 марта, пресс-служба Смольного. На обозначенные цели из городской казны выделят почти 101 млн рублей.

Средства предоставят в том числе обладателям премий и наград "Золотая маска" и "Золотой софит".

Бюджетная поддержка позволяет негосударственным театрам увеличивать количество сценических показов, расширять свой репертуар и работать над новыми спектаклями.

Комитет по культуре определит реципиентов субсидий по итогам конкурсного отбора.