Правительство Петербурга и "Теремок" намерены открыть школьную столовую нового формата

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко сообщил о запуске в городе эксперимента по созданию школьной столовой нового формата совместно с компанией "Теремок". Об этом он заявил на пресс-конференции "Интерфакса" 24 марта.

Москаленко рассказал, что эксперимент должен пройти на базе в Московском районе. Генеральный директор компании "Теремок" Виталий Свидовский сообщил, что переформатирование столовой будет проходить в четыре этапа. Первый - разработка меню. Его уже создали и направили на согласование Роспотребнадзор, сообщил Свидовский. По его словам, за основу взяли меню "Теремка".

- Мы хотим предложить детям немножко другое питание, которое существует сейчас по определенной традиции. Мы хотим немножко сломать эту традицию, дать более современное питание, более адаптированное под сегодняшние вкусы детей, - поделился Свидовский.

На втором этапе будет проходить ремонт помещения, затем организуют обучение персонала, рассказал гендиректор "Теремка". Он добавил, что на заключительном этапе запуска столовой нового формата организация планирует отказаться от самого слова "столовая". В новых помещениях будет музыкальное сопровождение и живые растения для создания атмосферы отдыха и перезагрузки, заявил Свидовский.

Он также рассказал, что в школе планируют сделать место для питания учителей и буфет, где будут готовить блины и проводить мастер-классы для детей. Подготовить столовую нового формата должны к 20 августа, уточнил гендиректор "Теремка".

Свидовский подчеркнул, что бюджетные деньги на эксперимент не тратятся. Все оплачивает компания, заявил гендиректор "Теремка".

София Саттарова