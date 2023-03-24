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Новости 12:56

Смольный обозначил даты запуска "Личного кабинета пассажира"

фото ЗакС политика Смольный обозначил даты запуска "Личного кабинета пассажира"

Петербургские специалисты подходят к заключительному этапу разработки приложения "Личный кабинет пассажира", известили в пресс-службе Смольного в пятницу, 24 марта. Открытие кабинета намечено на май текущего года.

Зарегистрироваться можно будет на портале портале общественного транспорта, а также на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

- Благодаря ему пассажиры смогут получать информацию о совершенных поездках, а также формировать отложенный платеж на Единый электронный билет на карте "Подорожник", - рассказали в администрации Северной столицы.

При этом городские власти обещают не останавливаться только на запуске приложения с ограниченным набором функций, для удобства пассажиров будут запущены и иные сервисы, уточнил вице-губернатор Кирилл Поляков. К примеру, в приложении петербуржцы смогут приобрести проездной билет или оформить электронную версию "Подорожника".


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