Со здания академии СК в Петербурге на голову рабочему упал кирпич

Рабочему потребовалась госпитализация после падения кирпича со здания академии Следственного комитета, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга, пишет "Фонтанка" в пятницу, 24 марта

По предварительным данным, на голову ремонтника свалился кирпич. Инцидент случился во время проведения точечных работ, которые были необходимы для приведения здания академии в порядок. К пострадавшему вызвали скорую помощь, однако, как утверждается, серьёзных травм он не получил. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

На вопрос об обстоятельствах произошедшего в академии Следкома на данный момент не ответили.