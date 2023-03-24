ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:45

Владелец Leroy Merlin намерен передать российский бизнес местному менеджемнту

фото ЗакС политика Владелец Leroy Merlin намерен передать российский бизнес местному менеджемнту

Французская компания ADEO, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении избавиться от российских активов. Местная сеть магазинов должна будет отойти локальному менеджменту, говорится в опубликованном 24 марта заявлении.

Предполагается, что передача торговой сети позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников и обеспечить работу магазинов для клиентов. В ADEO уточнили, что запущенный процесс стал результатом работы, "начатой ​​несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами".

Сделка должна будет получить одобрение российских властей, отметили в ADEO. Компания заверила, что приоритетом в ходе сделки для нее будет "действовать ответственно, уважая всех сотрудников".

Сеть Leroy Merlin насчитывает 111 магазинов в 65 городах России. В Петербурге имеется 11 магазинов ретейлера.

Фото: Леруа Мерлен Россия | Leroy Merlin Russia/ "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама