Владелец Leroy Merlin намерен передать российский бизнес местному менеджемнту

Французская компания ADEO, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении избавиться от российских активов. Местная сеть магазинов должна будет отойти локальному менеджменту, говорится в опубликованном 24 марта заявлении.

Предполагается, что передача торговой сети позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников и обеспечить работу магазинов для клиентов. В ADEO уточнили, что запущенный процесс стал результатом работы, "начатой ​​несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами".

Сделка должна будет получить одобрение российских властей, отметили в ADEO. Компания заверила, что приоритетом в ходе сделки для нее будет "действовать ответственно, уважая всех сотрудников".

Сеть Leroy Merlin насчитывает 111 магазинов в 65 городах России. В Петербурге имеется 11 магазинов ретейлера.

Фото: Леруа Мерлен Россия | Leroy Merlin Russia/ "ВКонтакте"