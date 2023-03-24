Минпросвещения: Антитеррористическая безопасность школ обойдется в 42 миллиарда рублей

На обеспечение антитеррористической безопасности школ регионам следует выделить 42 миллиарда рублей, заявил статс-секретарь — замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев. Требуемая цифра была озвучена на круглом столе в Госдуме, посвященном обеспечению безопасности учебных заведений.

"Для полного выполнения требований террористической защищенности регионам нужно помочь выделить порядка 42 миллиардов рублей. Министерство просвещения, естественно, поддерживает", — цитирует Корнеева ТАСС.

По словам чиновника, ведомство "неоднократно" направляло заявки и просило о выделении регионам средств на выполнение требований защиты от возможных террористических атак. В целом, по его оценке, в субъектах страны наблюдается дефицит средств на эти цели.

Корнеев отметил, что значительная часть школьных зданий в России были построены в советские годы или ранее. Их архитектурные особенности не позволяют оборудовать входы в соответствии с требованиями безопасности. Также он посетовал на низкий уровень подготовки педагогов и школьных охранников к действиям при вооруженном нападении.

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