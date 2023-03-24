ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:59

Минпросвещения: Антитеррористическая безопасность школ обойдется в 42 миллиарда рублей

фото ЗакС политика Минпросвещения: Антитеррористическая безопасность школ обойдется в 42 миллиарда рублей

На обеспечение антитеррористической безопасности школ регионам следует выделить 42 миллиарда рублей, заявил статс-секретарь — замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев. Требуемая цифра была озвучена на круглом столе в Госдуме, посвященном обеспечению безопасности учебных заведений.

"Для полного выполнения требований террористической защищенности регионам нужно помочь выделить порядка 42 миллиардов рублей. Министерство просвещения, естественно, поддерживает", — цитирует Корнеева ТАСС.

По словам чиновника, ведомство "неоднократно" направляло заявки и просило о выделении регионам средств на выполнение требований защиты от возможных террористических атак. В целом, по его оценке, в субъектах страны наблюдается дефицит средств на эти цели.

Корнеев отметил, что значительная часть школьных зданий в России были построены в советские годы или ранее. Их архитектурные особенности не позволяют оборудовать входы в соответствии с требованиями безопасности. Также он посетовал на низкий уровень подготовки педагогов и школьных охранников к действиям при вооруженном нападении.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама